Австралийская ведущая назвала Зеленского "пешкой в игре больших дядь"

Австралийская телеведущая Лиз Сторер не сдержала эмоций во время обсуждения спонсирования киевского режима США. Она назвала Вашингтон главным инициатором конфликта.

"Хоть кто-нибудь, у кого остался в мозгу хотя бы один-единственный здоровый нейрон, всерьёз думает, что Украина победит? Мы так и будем на другой край земли слать миллиарды? Мы даже не знаем, где оказывается техника, которую мы туда отправляем!" — возмутилась журналистка.

Её коллега тут же попытался возразить, заметив, что нельзя позволить России выиграть и забрать всё.

Однако Сторер на это ответила, что военные действия бесконечные, а в Киеве сидит президент, который с радостью ездит в пиар-туры в США, фотографируется для обложки Vogue и принимает у себя бесконечный поток кинозвезд.

"Он — карлик, пешка в игре больших дядь!" — заключила ведущая.