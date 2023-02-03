Баширов: американцы начинают сдавать режим Зеленского

В Вашингтоне начинают сдавать режим Владимира Зеленского, заявил политолог Марат Баширов.

В своём Telegram-канале эксперт прокомментировал сообщение швейцарского издания о том, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс побывал в марте в Киеве (публичный факт) и якобы в Москве, но точно передал зондирующее послание президенту РФ Владимиру Путину. Оно заключается в том, что наступает мир и Россия оставляет за собой 20% территории Украины, то есть примерно то, что есть сегодня.

"В команде Байдена раскол. Госсекретарь Блинкен и военные считают, что надо дать шанс Киеву еще повоевать. А глава ЦРУ и ещё ряд сотрудников Белого дома, что уже пора сворачиваться", — предположил аналитик.

Он отметил, что интересен и сам факт раскола и подход Вашингтона к решению украинского кейса. Это фактически подтверждает, что Байден давно не лидер нации и им крутят как хотят. При этом специально допускают утечки в прессе относительно своих посланий.

По мнению политолога, Зеленский — марионетка. Но у России есть теперь два варианта основы мира, на которые она, видимо, ответит военным способом, поскольку оба не устраивают РФ.

"А вот факт торговли со стороны Вашингтона — это уже победа. Если начали вообще обсуждать территориальные вопросы, то стержень перемирия обозначен — это раздел Украины", — заключил эксперт.