Депутат Рады Дубинский предупредил о риске гражданской войны в случае соглашения с РФ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине есть две категории людей: те, кто согласны на всё ради мирной жизни и те, кто выступает против любых соглашений с Москвой. Если Киев захочет подписать мирный договор, то в стране может начаться "гражданская война", отметил парламентарий.

"Две части общества в одной стране, конфликт уже не просто идеологический, этот конфликт уже будет замешан на крови. И несогласие одной части общества с другой по поводу мирного плана может привести к катастрофическим последствиям, к гражданской войне", — подчеркнул Дубинский.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила со ссылкой на немецких чиновников, что глава ЦРУ США Уильям Бёрнс предлагал киевскому режиму передать России около 20% территории Украины в обмен "на мир". Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "уткой" эту информацию. Белый дом и ЦРУ также опровергли данные газеты.