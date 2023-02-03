Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс предлагал киевскому режиму передать России около 20 процентов территорий в обмен "на мир", заявили аналитики. По их данным, тему обсуждали в середине января.
Однако обе стороны якобы от предложения отказались.
По данным аналитиков Neue Zürcher Zeitungсо, только после того, как Москва и Киев "отказались" от предложения Штатов, администрация США решилась на поставки Abrams для ВСУ.
Кроме прочего, именно поэтому канцлер Германии Олаф Шольц оттягивал вопрос с передачей киевскому режиму тяжёлой техники. Но, якобы, когда стало ясно, что стороны не готовы идти на условия США по "мирному соглашению", вынужден был согласиться с поставками.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.