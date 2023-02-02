В Киеве задержали организаторов секс-вечеринок, якобы собиравших деньги для ВСУ, сообщает интернет-издание "Страна".
Украинское издание опубликовало фото организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками, а потом выкладывали видео в Сеть. Помимо молодых людей повестку вручили и их адвокату Артёму Захарову.
Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, а после издевались над ними и насиловали. Видео выкладывали в интернет, "чтобы собрать донаты для ВСУ". Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
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