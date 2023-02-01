В Милане задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина за секс в лифте метро

Итальянские карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте миланского метро. Об этом сообщили местные телеканалы.

Сотрудники подземки вызвали правоохранительные органы после того, как заметили заблокированный лифт. Затем дежурный открыл двери и увидел влюблённых в самый разгар интимной близости. Правоохранители Милана уже знакомы с парочкой, поскольку ранее иностранцы неоднократно нарушали закон.

За непристойные действия в общественном месте предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч евро.