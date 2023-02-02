Financial Times: у Украины почти не осталось истребителей, запчастей к ним и пилотов

Украинский пилот с позывным "Джус" заявил, что у Украины почти не осталось истребителей, запчастей к ним и лётчиков.

"Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, всё ближе и ближе. В недалёком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации", — сообщил он в интервью газете Financial Times.

По его словам, Украина давно нуждается в американских истребителях F-16 и квалифицированных пилотах. Если ситуацию с кадрами не изменить, то через полгода в рядах украинских Военно-воздушных сил останутся только "дедули-резервисты", отметил "Джус".

Ранее пилот ВВС Украины Фишер признал, что американский истребитель F-16 во многом уступает российскому Су-27.