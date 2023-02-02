Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович озвучил план "максимум" для армии РФ, накопившей ресурсы в виде живой силы и техники
Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ начали переходить на сторону ВС РФ
Times: немецкие следователи не исключили, что за диверсиями на "Северных потока" стоит западное государство
На оборонном предприятии Красноярска открыто более 500 вакансий
Немецкий писатель Вишневски: у Вашингтона была причина 24 февраля открыть шампанское
Диетолог: глутамат натрия безопасен в умеренном количестве
РИА Новости: учёные России заявили о получении квазичастиц для создания сети Интернет нового поколения
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Полковник Матвийчук: ВС РФ осталось пять километров, чтобы замкнуть кольцо окружения у Бахмута

Financial Times: у Украины почти не осталось истребителей, запчастей к ним и пилотов

Мир

Украинский пилот с позывным "Джус" заявил, что у Украины почти не осталось истребителей, запчастей к ним и лётчиков.

Financial Times: у Украины почти не осталось истребителей, запчастей к ним и пилотов

"Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, всё ближе и ближе. В недалёком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации", — сообщил он в интервью газете Financial Times.

По его словам, Украина давно нуждается в американских истребителях F-16 и квалифицированных пилотах. Если ситуацию с кадрами не изменить, то через полгода в рядах украинских Военно-воздушных сил останутся только "дедули-резервисты", отметил "Джус".

Ранее пилот ВВС Украины Фишер признал, что американский истребитель F-16 во многом уступает российскому Су-27.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Последние материалы
РИА Новости: учёные России заявили о получении квазичастиц для создания сети Интернет нового поколения
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Полковник Матвийчук: ВС РФ осталось пять километров, чтобы замкнуть кольцо окружения у Бахмута
Свищев: Россия должна вернуться на ОИ со своим национальным флагом
Волонтеры из Ижевска шьют для бойцов спецоперации уникальные пятиточечники
Садальский заявил, что получивший 8 лет тюрьмы Невзоров* любит страну, но не любит власть
Экстрасенс Ахметжанова предсказала скорый уход Байдена и Зеленского в отставку
19Fortyfive: США не рискнут отправить американцев умирать за Украину
Терапевт: при потеплении увеличивается риск заразиться сезонными заболеваниями
Офицеров-Бельский: Польша может прийти на Украину, заняв руководящие должности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников