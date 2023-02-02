Spectator: Украина потеряет территории и останется недовольной при любом окончании конфликта

Украина потеряет территории и останется недовольной при любом сценарии окончания украинского конфликта, сообщает издание Spectator.

"Даже при оптимистичном варианте развития событий… Украина всё ещё останется расчленённой, а Путин, наверное, всё ещё у власти… Практически нет реалистичного исхода этой войны, при котором бы украинцы не закричали: "Предательство!", — отмечается в материале.

По словам автора, Украина и НАТО по-разному видят победу. Страны Североатлантического альянса не едины в своём видении окончания конфликта: если Россия прекратит огонь и заявит о намерении вступить в переговоры, то ряд государств-членов НАТО поддержат это предложения, и в рядах альянса произойдёт раскол.

Если Украины попытается вернуть Крым, то вступит на путь захватнической войны, поскольку большинство крымчан — россияне, которые не хотят возвращаться назад и становится украинцами, пишет автор. Вряд ли Запад захочет помогать Киеву принуждать жителей полуострова воссоединяться с государством, частью которой они не хотят быть, подчеркивается в статье.