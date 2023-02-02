Украина проиграет России в ближайшие полгода, и никакие танки НАТО ей не помогут. Поставок с Запада слишком мало, а склады Альянса уже пусты.
Как пишет журналист и военный аналитик Брэндон Вайхерт для издания Asia Times. западные танки Киев не спасут.
Владимир Зеленский почти год просил тяжёлые вооружения, но получит их в последний момент и то, скорее всего, потому, что альянс НАТО "не хочет полного разгрома тех, за чьи спины он скрылся".
Сборная танковая солянка — это невероятно плохое решение, и мира в регион точно не принесёт, да и в целом альянс особо не расщедрился.
При этом, американские политики придерживаются мнения, что Россия использует поставки американских танков как повод для объявления войны.
Остаётся открытым вопрос: кто будет комплектовать поставленную технику экипажами. Украинцы не умеют ими управлять, не могут их ремонтировать, а ведь речь идёт о топовых боевых машинах, требующих многолетней подготовки и обучения. Россия же в состоянии отправить на фронт весь свой арсенал Т-90(М), пока Киев ждёт прибытия кучки натовских танков.
"Не нужно самообманываться насчёт силы украинских войск. Россия вела свою СВО крайне ограниченным контингентом. Если сунуть в эту мясорубку несколько натовских танков, ситуация не изменится", — считает автор.
Издание отмечает, что "Киев должен смириться с очевидным: этот вооружённый конфликт изначально является политическим актом".
Максимум, что может получить Украина посредством срочных переговоров, — это сохранение украинской сердцевины в западной части страны и скорейшее прекращение российского наступления, констатируют китайские военные.
"На поле боя Украина просто положит остатки своей армии, и на этом всё закончится. Кончится это тем, что полностью мобилизованная Россия в ходе мощного наступления сотрёт Украину, как государство, в ближайшие шесть месяцев. Ради чего всё это было — вопрос к НАТО и Западу", — подытожил автор.
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