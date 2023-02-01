Совет Безопасности ООН соберется 24 февраля на заседание по Украине

Назначена дата заседания Совета безопасности ООН по Украине. Он соберется 24 февраля. Основной темой заседания станет "поддержание мира и безопасности Украины". Каких либо других деталей, в том числе по составу участников, не приводится.

Отметим, что председателем Совета Безопасности ООН в феврале является Мальта.

Прошлое заседание Совбеза ООН по Украине прошло 24 ноября. Его особенностью стало выступление Владимира Зеленского по видеосвязи. Он пригласил участников на Украину для оценки состояния её критически важной инфраструктуры. Как обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, участие Зеленского в заседании Совбеза прошло в нарушение всех правил.

Ранее Рravda.Ru писала, что в ООН назвали передачу танков Украине "движением в неверном направлении".