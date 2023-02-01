Шульгинов: после обстрела ВСУ сложностей с прокачкой топлива по нефтепроводу "Дружба" не возникло

Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" после обстрела со стороны украинских войск осуществляется в прежнем режиме, проблем пока зафиксировано не было. Об этом проинформировал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Министр отметил, что даже если попытка обстрела привела к каким-то повреждениям, на функционирование нефтепровода они никак не повлияли.

"Пока "Транснефть" не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем [с прокачкой], хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода, — сказал Шульгинов, которого цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Согласно информации Telegram-канала Mash, на том месте, по которому пришёлся удар ВСУ, была зафиксирована 20-метровая воронка. Пострадавших в результате обстрела не было.