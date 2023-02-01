В прошлом году Запад пытался провести блицкриг ментальной войны в России, однако потерпел неудачу. Об этом написал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".
Военный считает, что США и их союзники попытались в феврале-марте 2022 года устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но сделали ошибку, рассчитывая на 40-100 дней.
Для блицкрига ментальной войны, по оценке советника, нужно как минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит страны.
Чтобы сформировать у населения новую идентичность, понадобится до 15 лет, считает Ильницкий.
По его словам, первый акт борьбы закончился лишь репутационным ущербом для "пятой колонны".
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