О причастности администрации Байдена к диверсии на "Северных потоках" говорит заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода. Такое мнение высказал ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.
"Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал", — заявил журналист.
Ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу, отметил он.
Телеведущий назвал "данное происшествие" крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека.
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