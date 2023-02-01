Fox News: к взрывам на "Северных потоках" причастна администрация Байдена

О причастности администрации Байдена к диверсии на "Северных потоках" говорит заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода. Такое мнение высказал ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

"Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал", — заявил журналист.

Ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу, отметил он.

Телеведущий назвал "данное происшествие" крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека.