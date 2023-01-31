Французского депутата возмутил снимок главкома ВСУ Залужного на фоне Бандеры*

Депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в своей соцсети фотографию главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на фоне портрета Степана Бандеры*.

"Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удалён сразу после негативной реакции Польши и Израиля", — написал политик.

Напомним, ранее в официальном аккаунте Верховной рады Украины представители парламента выложили запись о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры*. Текст сопровождался фотографией Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов.

Данный факт вызвал волну возмущения в Польше, так как Варшава считает Бандеру* идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резнёй.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).