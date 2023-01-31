Буданов: ядерный удар по Украине приведёт к военному поражению России и её краху

Нанесение ядерного удара по Украине приведёт к военному поражению России и её краху, поэтому удара не будет. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post.

Он также заявил, что Россия — страна, "от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма".

По мнению представителя киевского режима, запасов ракет "Калибр" у РФ осталось 9 процентов.

Оценил Буданов и возможность наступления российских войск со стороны Белоруссии. Он считает, что это "маловероятно", а является лишь попыткой отвлечь и разделить украинскую армию.