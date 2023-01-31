На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Информация об этом появилась в онлайн-картах, которые размещает министерство цифровой трансформации страны.
Сигнал тревоги пришёлся на 12:15 — 12:19 по московскому времени.
30 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области, в городе Очаков. Чуть раньше в этом регионе, а также в ряде других областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога.
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