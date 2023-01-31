Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Информация об этом появилась в онлайн-картах, которые размещает министерство цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги пришёлся на 12:15 — 12:19 по московскому времени.

30 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области, в городе Очаков. Чуть раньше в этом регионе, а также в ряде других областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога.