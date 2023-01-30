Президент Хорватии Миланович: Запад занял глубоко аморальную позицию по Украине

По мнению хорватского президента Зорана Милановича, коллективный Запад занял аморальную позицию по отношению к Киеву, ведь западные лидеры делают всё, чтобы Украина в итоге осталась без мужского населения.

Миланович напомнил ужасающие данные о потерях ВСУ, которые не так давно озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Урсула фон дер Ляйен два месяца назад сказала, что погибло 100 тысяч украинских военных, это значит — ещё 250 тысяч ранены. Если это так, то сейчас 150 тысяч мертвы. У русских преимущество в боеприпасах, артиллерии, неограниченное их количество и каково решение — чтобы Украина осталась совсем без мужчин?" — задал вопрос Миланович на брифинге.

Президент Хорватии отметил, что те, кто ещё вчера боролись за мир на Западе, сегодня жаждут чужой крови, совершая при этом убийства чужими руками. Политик назвал такой лицемерный подход западных стран аморальным.

"Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения. Решение — это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове ещё больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу", — сказал Миланович.

Итогом сегодняшних действий Запада по Украине станет выжженная земля в этой стране, добавил хорватский лидер.