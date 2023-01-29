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Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса

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Титан — это главный ресурсный интерес Соединённых Штатов в контексте украинского конфликта. Запад продолжает оставаться крайне зависимым от данного металла, а его альтернативным поставщиком может стать Украина, заменив Китай и Россию. Об этом изданию Newsweek рассказал компетентный анонимный источник из оборонной промышленности США.

Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса

По его мнению, это один из аргументов в спорах о том, почему продолжение поддержки Украины в интересах Америки.

Собеседник назвал титан ключевым металлом, имеющим решающее значение для Запада.

В США и союзных странах предпринимаются зарождающиеся усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины, добавил он.

Отмечается также, что титан представляет для США "ключевую уязвимость", поскольку от наличия данного ресурса зависит значительная доля промышленности страны.

Ранее иранский телеканал Press TV заявил, что из-за участия США в конфликте на Украине события могут пойти по катастрофическому сценарию, который предполагает начало третьей мировой войны.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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