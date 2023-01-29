Press TV: из-за Украины США ждёт "катастрофический сценарий"

Из-за участия США в конфликте на Украине события могут пойти по катастрофическому сценарию, который предполагает начало третьей мировой войны. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Американский президент Джо Байден менее чем через месяц после начала украинского конфликта заявил самым категорическим образом, что США и их союзники по НАТО воевать с Россией на Украине не будут. Но сейчас НАТО и Вашингтон приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал "третьей мировой войной", отмечает телеканал.

Журналист добавил, что американцы после вмешательства в конфликт часто не могут остановиться.

В пример издание приводит войны в Афганистане и во Вьетнаме с участием США. По аналогичному сценарию может развиваться ситуация и на Украине, считает Press TV.