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Press TV: из-за Украины США ждёт "катастрофический сценарий"

Мир

Из-за участия США в конфликте на Украине события могут пойти по катастрофическому сценарию, который предполагает начало третьей мировой войны. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Press TV: из-за Украины США ждёт "катастрофический сценарий"

Американский президент Джо Байден менее чем через месяц после начала украинского конфликта заявил самым категорическим образом, что США и их союзники по НАТО воевать с Россией на Украине не будут. Но сейчас НАТО и Вашингтон приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал "третьей мировой войной", отмечает телеканал.

Журналист добавил, что американцы после вмешательства в конфликт часто не могут остановиться.

В пример издание приводит войны в Афганистане и во Вьетнаме с участием США. По аналогичному сценарию может развиваться ситуация и на Украине, считает Press TV.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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