Климов заявил, что в 90-ю годовщину прихода Гитлера к власти в Германии заговорили о войне с Россией

Недавно Министр иностранных дел РГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что Европа ведёт войну против РФ. Она призвала государства Европы усилить помощь Украине. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал её высказывания.

В своём Tlegram-канале сенатор отметил, что никакие объяснения Германии не изменят того факта, что её правящая верхушка настроена на противостояние с Россией, о котором сказала глава МИД в порыве эмоций.

"Как бы в ФРГ не интерпретировали январские слова главы германского МИД фрау Бербок, но в 90-ю годовщину прихода Гитлера к власти именно она сказала из Берлина, что натовцы сейчас "ведут войну против России", — написал Климов.