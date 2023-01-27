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7 человек погибли и 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме

Мир

Полиция Израиля назвала нападение в синагоге в Иерусалиме терактом. Об этом пишут местные СМИ. По данным газеты Jerusalem Post, в результате инцидента по меньшей мере 7 человек погибли и 10 пострадали. Сам нападавший был ликвидирован.

7 человек погибли и 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме

Вечером 27 января злоумышленник напал на синагогу в районе Неве-Яков. В здании он устроил массовую стрельбу. Какие мотивы двигали нападавшим, а также личность преступника пока не называются. 

Ранее Рravda.ru писала, что в Дрездене неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании местной радиостанции.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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