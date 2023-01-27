7 человек погибли и 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме

Полиция Израиля назвала нападение в синагоге в Иерусалиме терактом. Об этом пишут местные СМИ. По данным газеты Jerusalem Post, в результате инцидента по меньшей мере 7 человек погибли и 10 пострадали. Сам нападавший был ликвидирован.

Вечером 27 января злоумышленник напал на синагогу в районе Неве-Яков. В здании он устроил массовую стрельбу. Какие мотивы двигали нападавшим, а также личность преступника пока не называются.

Ранее Рravda.ru писала, что в Дрездене неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании местной радиостанции.