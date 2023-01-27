Folha de Sao Paulo: Бразилия отклонила просьбу Германии о поставках танковых снарядов для Киева

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва ответил отказом на просьбу официального Берлина помочь с поставками снарядов для немецких танков Leopard. Об этом сообщило издание Folha de Sao Paulo.

"Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии", — сказано в статье.

До этого президент Бразилии уже не раз призывал решить украинский кризис мирным путём.

Берлин согласился на передачу Украине танков Leopard 2 25 января после долгих сомнений и нежелания это делать. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, 14 танков из запасов бундесвера могут быть переданы Киеву уже в конце марта.