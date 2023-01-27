Сенатор Чижов: от поставки танков Киеву на поле боя ничего не изменится

Решение Запада передать Киеву танки никак не повлияет на ситуацию на поле боя. Такое мнение высказал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

По словам сенатора, происходящее в зоне СВО сейчас можно классифицировать как новый виток эскалации в противостоянии между РФ и Западом.

"Идёт новый этап в эскалации конфликта между Россией и Западом", — сказал Чижов в ходе брифинга.

Политик отметил, что в конфликт на данном этапе вовлечены уже не только ЕС и НАТО, к которым присоединились также решившие поставить танки Киеву Норвегия и Финляндия.

Чижов добавил, что хотя ситуация на поле боя едва ли изменится с появлением западных танков, России придётся действовать более внимательно.

"Понятно, что 30, 130 или 200 танков — они стратегический баланс на поле боя не изменят", — подчеркнул Чижов.