Решение Запада передать Киеву танки никак не повлияет на ситуацию на поле боя. Такое мнение высказал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
По словам сенатора, происходящее в зоне СВО сейчас можно классифицировать как новый виток эскалации в противостоянии между РФ и Западом.
"Идёт новый этап в эскалации конфликта между Россией и Западом", — сказал Чижов в ходе брифинга.
Политик отметил, что в конфликт на данном этапе вовлечены уже не только ЕС и НАТО, к которым присоединились также решившие поставить танки Киеву Норвегия и Финляндия.
Чижов добавил, что хотя ситуация на поле боя едва ли изменится с появлением западных танков, России придётся действовать более внимательно.
"Понятно, что 30, 130 или 200 танков — они стратегический баланс на поле боя не изменят", — подчеркнул Чижов.
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