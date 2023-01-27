Украинский военный эксперт Сергей Згурец заявил, что Вооружённые силы Украины смогут начать использовать западные истребители через восемь месяцев.
"Временные рамки поставок самолетов намного длиннее танков — на мой взгляд, мы сможем получить их не ранее чем через восемь месяцев", — сказал Згурец.
По его словам, это минимальный срок. После получения самолётов украинские пилоты будут ещё полгода учиться на них летать.
По данным издания Politico, страны Запада приступили к обсуждению возможных поставок боевых самолётов на Украину. В статье отмечается, что в НАТО споры о самолётах будут ещё более напряжёнными, чем о танках для Киева.
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