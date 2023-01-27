Украинский эксперт Згурец рассказал, когда на Украине могут появиться натовские истребители

Украинский военный эксперт Сергей Згурец заявил, что Вооружённые силы Украины смогут начать использовать западные истребители через восемь месяцев.

"Временные рамки поставок самолетов намного длиннее танков — на мой взгляд, мы сможем получить их не ранее чем через восемь месяцев", — сказал Згурец.

По его словам, это минимальный срок. После получения самолётов украинские пилоты будут ещё полгода учиться на них летать.

По данным издания Politico, страны Запада приступили к обсуждению возможных поставок боевых самолётов на Украину. В статье отмечается, что в НАТО споры о самолётах будут ещё более напряжёнными, чем о танках для Киева.