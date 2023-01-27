Генпрокурор Нидерландов допустил передачу "скифского золота" Украине

Генпрокурор Нидерландов заявил, что "скифское золото" могут получить Украина.

"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", — отметил генепрокурор.

Верховный суд Нидерландов озвучит окончательное решение по этому делу 15 сентября текущего года.

В начале февраля 2014 года коллекция скифского золота была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После того, как в Киеве произошёл государственный переворот, и полуостров стал территорией России, амстердамский музей решил временно оставить у себя две тысячи артефактов до решения суда или соглашения между Украиной и Крымом.