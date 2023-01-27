Генпрокурор Нидерландов заявил, что "скифское золото" могут получить Украина.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", — отметил генепрокурор.
Верховный суд Нидерландов озвучит окончательное решение по этому делу 15 сентября текущего года.
В начале февраля 2014 года коллекция скифского золота была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После того, как в Киеве произошёл государственный переворот, и полуостров стал территорией России, амстердамский музей решил временно оставить у себя две тысячи артефактов до решения суда или соглашения между Украиной и Крымом.
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