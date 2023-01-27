Официальный Вашингтон заинтересован в полной капитуляции России на Украине в обмен на смягчение санкций. Такое мнение выразил сенатор Андрей Клишас.
Он напомнил, что 26 января новость о готовности США к переговорам и дальнейшему изменению санкционной политики была во всех топах.
"Но быстро всё стало понятно — полная капитуляция РФ в обмен на смягчение санкций. Новости никакой нет", — отметил Клишас.
По его словам, американские власти не собираются корректировать свою позицию по украинскому вопросу. Он также обвинил США в организации госпереворота на Украине, разжигании гражданской войны и геноциде русского населения.
Как пояснил сенатор, Москва тоже не должна менять свою стратегию. Клишас призвал продолжить денацификацию и демилитаризацию всей территории Украины. Он убеждён: лишь после этого появятся гарантии для выстраивания мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в странах Европы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.