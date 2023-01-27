Клишас: США мечтают о полной капитуляции России в обмен на смягчение санкций

Официальный Вашингтон заинтересован в полной капитуляции России на Украине в обмен на смягчение санкций. Такое мнение выразил сенатор Андрей Клишас.

Он напомнил, что 26 января новость о готовности США к переговорам и дальнейшему изменению санкционной политики была во всех топах.

"Но быстро всё стало понятно — полная капитуляция РФ в обмен на смягчение санкций. Новости никакой нет", — отметил Клишас.

По его словам, американские власти не собираются корректировать свою позицию по украинскому вопросу. Он также обвинил США в организации госпереворота на Украине, разжигании гражданской войны и геноциде русского населения.

Как пояснил сенатор, Москва тоже не должна менять свою стратегию. Клишас призвал продолжить денацификацию и демилитаризацию всей территории Украины. Он убеждён: лишь после этого появятся гарантии для выстраивания мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в странах Европы.