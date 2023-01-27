Le Monde: Франция располагает недостаточным числом танков Leclerc для передачи Украине

Французские танки Leclerс "такие же хрупкие, как и прочные". Кроме того, боевые машины нуждаются в материально-технической поддержке при развёртывании: много топлива, особые боеприпасы и специальное обслуживание. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники в правительстве.

"Есть ли смысл в передаче Украине 10-20 танков, ради которых пришлось бы отдельно обучать ее военных?" — задаются вопросом французские журналисты.

На вооружении самого Парижа довольно мало боевых машин, поэтому если Киев получил французские Leclerс, то обороноспособность страны-производителя значительно ослабнет, заявил эксперт по вооружениям Лео Периа-Пенье.

"Усилия, затраченные на обучение украинских военных по обслуживанию танков, будут огромными и непропорциональными реальной пользе", — указал он.