Автор CNN Лендон призвал не ждать большого влияния танков Abrams на ход СВО

Руководству киевского режима следует поумерить свой пыл по поводу западных танков, поскольку они не принесут мгновенный результат на поле боя. Об этом заявил аналитик CNN Брэд Лендон.

Он подчеркнул, что Украина получит разные боевые машины, которыми нужно научиться управлять. На этом фоне ВСУ столкнутся со сложными решениями, отметил обозреватель.

"Тем, кто надеется, что основные боевые танки, подаренные Украине союзниками по НАТО, окажут непосредственное влияние на её конфликт с Россией, возможно, придётся скорректировать свои ожидания", — заявил Брэд Лендон.

Уйдёт немало времени, чтобы Киев получил все обещанные машины. Кроме того, ВСУ смогут воспользоваться американскими Abrams только через год, так как несоблюдение всех правил технического обслуживания может привести к катастрофе на поле боя, указал Лендон.