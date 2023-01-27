Джонсон осадил украинскую журналистку за сравнение русских с нацистами

Журналистка с Украины сравнила современных россиян с нацистами времён Великой Отечественной войны, за что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон её раскритиковал.

Он напомнил представительнице СМИ, что и Россия, и Украина потеряли огромное число людей в борьбе с нацистской Германией.

"Думаю, вам нужно в определённом смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов", — возразил Джонсон на брифинге.

Он подчеркнул, что и украинские солдаты проливали кровь, чтобы освободить мир от нацистов.