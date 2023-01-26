Обвиненного в изнасиловании принца Эндрю лишили спальных покоев в Букингемском дворце

Принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце. Как сообщают британские СМИ, оттуда даже успели вывезти его личные вещи. Ранее принц уже лишился кабинета в монаршей резиденции, у него отняли ряд титулов и личную охрану.

"Король дал понять, что Букингемский дворец — не место для принца Эндрю", — пишет Sun.

Проблемы у принца Эндрю начались после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила его в изнасиловании. По её словам, герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте прошлого года местные таблоиды писали, что стороны пришли к досудебному соглашению. Размер компенсации озвучен не был, но, по мнению газет, ее размер мог достигать 12 миллионов фунтов.

После скандала Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевского патронажа.

Ранее Правда. ру писала о реакции британцев на обвинения в адрес принца Эндрю.