"Было ожидаемо": британцы высказались об обвинениях в адрес принца Эндрю

Жители Великобритании, казалось бы, не удивились обвинениям в изнасиловании выдвинутым против принца Эндрю. По словам британцев, неожиданностью стало то, что королева Елизавета II лишила всех титулов сына.

Теперь представитель королевской династии будет отстаивать свою невиновность как частное лицо.

"Это просто взорвало мне мозг, но было ожидаемо. Королева попросила отозвать все регалии и титулы, что очень необычно. Я согласен, я полностью согласен с этим решением. Я не уверен, что он был одной из важных фигур, с чем ассоциируется королевская семья. Люди всё сами прекрасно видят и понимают. И уверен, что они не изменят своё отношение к королевской семье из-за принца Эндрю", — цитирует реакцию одного из жителей страны РЕН, ТВ.

Впрочем, некоторые с большим сочувствием отнеслись к ситуации, но не к принцу, а к королеве и пожалели её по-матерински.

"Как мать, я понимаю его маму и что она очень расстроена", — высказалась жительница Британии.

Нашлись и те, кто не верит, что принц Эндрю ответит за свои деяния, но надеются, что дело дойдёт до суда.

"Моё мнение по поводу принца Эндрю однозначно, что ничего нельзя скрыть. Он должен был это понимать и что ему теперь не отвертеться от суда", — резюмировал ещё один неравнодушный житель страны.

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