Читатели wPolityce осудили генерала Скшипчака за слова о "танковом кулаке" Украины

Читатели издания wPolityce осудили экс-командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака после его предложения создать на Украине "танковый кулак". Пользователи Сети убеждены, что западные боевые машины приведут к эскалации конфликта и колоссальным потерям.

По мнению комментатора под ником Stracić moźe tylko, немецкие и американские танки являются настоящим подарком для России, поскольку в её распоряжении окажутся технологии иностранной техники.

"Украинской армии нет, есть только отряды фашистов, спонсируемых олигархами, есть частные отряды, состоящие из солдафонов и маньяков со всего мира, а также выловленные на улицах простые украинцы", — заявил obamowocz.

Другой читатель отметил, что предложение генерала о создании "танкового кулака" втягивает разоружённую Польшу в конфликт.

"Что ты несёшь, недогенерал? Украина будет уничтожена, а США, НАТО и Зеленский — это убийцы людей, которые продолжат убивать, если получат оружие", — резюмировал Bydg.