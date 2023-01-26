Читатели издания wPolityce осудили экс-командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака после его предложения создать на Украине "танковый кулак". Пользователи Сети убеждены, что западные боевые машины приведут к эскалации конфликта и колоссальным потерям.
По мнению комментатора под ником Stracić moźe tylko, немецкие и американские танки являются настоящим подарком для России, поскольку в её распоряжении окажутся технологии иностранной техники.
"Украинской армии нет, есть только отряды фашистов, спонсируемых олигархами, есть частные отряды, состоящие из солдафонов и маньяков со всего мира, а также выловленные на улицах простые украинцы", — заявил obamowocz.
Другой читатель отметил, что предложение генерала о создании "танкового кулака" втягивает разоружённую Польшу в конфликт.
"Что ты несёшь, недогенерал? Украина будет уничтожена, а США, НАТО и Зеленский — это убийцы людей, которые продолжат убивать, если получат оружие", — резюмировал Bydg.
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