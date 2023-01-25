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Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Мир

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

По словам Гундарова, с заходом "Горшкова" из Атлантики в Средиземное море фрегат вполне может сменить учебный режим на боевой, тем самым устроив для Киева и Европы очень "неприятный сюрприз".

"Что касается практического пуска — это интересный момент. Сейчас "Горшков" находится в Атлантике. А вот когда он зайдет в Средиземное море, то здесь, надеюсь, можно будет ожидать приятного для нас и неприятного для Европы и Украины сюрприза", — сказал Гундаров в беседе с "МК".

Эксперт пояснил, что после учебных запусков морякам "Горшкова" теоретически ничего не мешает направить "Циркон" по украинским объектам.

Капитан полагает, что это отличная возможность проверить боевой режим "Циркона" в действии.

"В конце концов, мы же должны проверить свою новинку в реальной работе? А где еще это сейчас можно сделать?" — добавил Гундаров.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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