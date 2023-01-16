Гундаров заявил об опасности для НАТО атомного подводного дрона "Посейдон" РФ

Для атомной подводной лодки "Белгород" изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон". Об их опасности рассказал ТАСС военный эксперт Владимир Гундаров.

Основные узлы торпеды прошли успешные испытания. Гундаров полагает, что НАТО потеряет покой из-за данных подводных беспилотников. Их можно оснащать ядерными и фугасными боеголовками для борьбы с различными кораблями.

"По своей разрушительной силе эта суперторпеда может уничтожить либо авианосец, либо боевую морскую базу", — поделился он с "ПолитЭкспертом".

"Посейдон" может создать огромную волну, способную смыть даже самый крупный город на любом побережье.