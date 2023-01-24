Арестован подозреваемый в коррупции экс-замглавы Минразвития и инфраструктуры Украины Василий Лозинский

Бывший замглавы Минразвития и инфраструктуры Украины Василий Лозинский арестован. Он взят под стражу 24 января прямо в зале суда, где ему избирали меру пресечения. Об этом пишут украинские СМИ.

Уточняется, что Лозинский может быть выпущен под залог в 100 миллионов гривен. Это примерно 2,7 миллионов долларов США. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

Напомним, 22 января Лозинский был задержан. Ему инкриминируется получение взятки в размере 400 тысяч долларов. За нее чиновник обещал содействие в приобретении оборудования по завышенным ценам.