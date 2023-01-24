Китайские учёные И Яна и Сяодун Суна заявили о замедлении вращения земного ядра. Их исследование опубликовано в журнале Nature Geosience. Эта новость вызвала переполох в западной прессе.
Учёные проанализировали сейсмические волны, вызванные землетрясениями, и заключили, что внутреннее ядро Земли практически перестало вращаться.
"Мы анализируем повторяющиеся сейсмические волны с начала 1990-х годов и показываем, что все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось", — говорится в исследовании.
На Западе возникли ожесточённые споры относительно происходящего с планетой. В материале Washington Post говорится, что эти данные заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли.
В газете New York Times заметили, что данные новости звучат как подготовка "к разрушающему мир блокбастеру".
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