Заявление китайских учёных о замедлении вращения ядра Земли переполошило Запад

Китайские учёные И Яна и Сяодун Суна заявили о замедлении вращения земного ядра. Их исследование опубликовано в журнале Nature Geosience. Эта новость вызвала переполох в западной прессе.

Учёные проанализировали сейсмические волны, вызванные землетрясениями, и заключили, что внутреннее ядро Земли практически перестало вращаться.

"Мы анализируем повторяющиеся сейсмические волны с начала 1990-х годов и показываем, что все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось", — говорится в исследовании.

На Западе возникли ожесточённые споры относительно происходящего с планетой. В материале Washington Post говорится, что эти данные заставляют задуматься о влиянии ядра на продолжительность дня и колебания магнитного поля Земли.

В газете New York Times заметили, что данные новости звучат как подготовка "к разрушающему мир блокбастеру".