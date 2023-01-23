Соскин: Рамштайн провалился. Путину удалось обуздать Европу

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад отказался предоставлять тяжёлое вооружение Киеву из-за хитрой схемы российского лидера Владимира Путина, который смог "поставить на колени" всю Европу.

"Рамштайн провалился. То есть, Путин уже абсолютно уверен, что ему удалось поставить на колени, обуздать и Байдена, и Шольца, ну Макрон давно, так сказать, у него рикшей ходит. Они все уже на коленях стоят. Италия стоит, Орбан вообще захлёбывается от верноподданства, Эрдоган. Практически всех Путин подчинил", — сказал он.

По словам политолога, чем дольше длится военный конфликт на Украине, тем больше Запад зарабатывает "бабла на украинской крови и смертях".

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о кулуарном согласовании военной помощи ВСУ на базе "Рамштайн".