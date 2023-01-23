Никифорова: европейские армии готовят ко вторжению на территорию России

Российские войска освободили Соледар. Данный успех, а также ряд других важных побед поставили противников РФ перед выбором: либо сдаваться, либо ввязываться в противостояние с нашей страной до полной гибели всерьёз. Журналистка РИА Новости Виктория Никифорова заявила, что европейские армии готовятся ко вторжению в Россию. Коллективный Запад уже не прикрывается отговорками "здесь воюем, здесь не воюем, здесь Украине помогаем".

В последнее время некоторые европейские элиты не скрывают, что хотят покончить с Россией. Однако при вмешательстве их армий в СВО появляется риск ядерного удара, который выступает фактором сдерживания. Саймон Тисдолл предлагает европейскому пушечному "мясу" не бояться, утверждая, что эскалация конфликта всё равно неизбежна из-за наращивания поставок оружия Украине.

Некоторые политики в ЕС пытаются призывать коллег к здравому смыслу, отмечая, что, "отправив танки на Украину, они подвергнут Европу риску превращения в единую радиоактивную могилу". Последние события для НАТО означают либо капитуляцию, либо ввязывание в противостояние с РФ по-взрослому. Российские противники пытаются принять участие в конфликте так, чтобы при этом избежать возмездия, сделала вывод Никифорова.