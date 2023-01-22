Секретарь СНБО Украина Алексей Данилов: Киев остается главной целью фантазий Путина

Киев остается главной целью фантазий президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Ппо его мнению, первым признаком таких намерений российского лидера является увеличившееся число информационных атак на киевский режим. Привести конкретные факты, подтверждающие информационные атаки на украинские власти со стороны России Данилов не смог.

Выступление секретаря Совета национальной безопасности Украины опубликовано в воскресенье, 22 января.

В нем Алексей Данилов также не стал приводить иные доказательства претензий России на Киев.