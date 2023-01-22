Сотрудница иностранного легиона Файк заявила о данных, которые развалят войска ВСУ

Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины заявила, что обнародует данные, которые приведут к развалу войск ВСУ. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уроженку Венгрии Эмеше Файк хотели несколько раз исключить из состава легиона, однако ей удавалось сохранить пост угрозами.

"Если я начну говорить обо всём, что знаю, и обо всём, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжёт армию дотла", — приводит издание слова Файк с аудиозаписи разговора.

Отмечается, что сотрудница легиона может сообщить о коррупции в армии Украины и отношении к иностранным наёмникам. Данная информация приведёт к развалу войск, считает Файк.