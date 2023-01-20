Политолог Денисов оценил вероятность протестов в Польше из-за военной помощи Украине

На данный момент в Польше отсутствуют предпосылки для протестов на фоне военной помощи Украине. Об этом "Известиям" заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Денисов подчеркнул, что Польшу можно назвать лидером среди европейских стран в вопросе поддержки Украины в рамках СВО. Лояльность поляков подтверждает ряд недавних социологических исследований.

Однако ситуация, по мнению специалиста, может кардинально поменяется в случае, если спецоперация напрямую повлияет на благосостояние поляков.

"Если украинские беженцы начнут раздражать польское общество и его комфорт будет нарушен, то позиция Варшавы изменится", — резюмировал Денисов.