Полиция Британии расследует инцидент с не пристегнувшимся в автомобиле Сунаком

Премьер-министра Великобритании могут оштрафовать за непристёгнутый ремень безопасности. Британская полиция расследует инцидент, участником которого стал глава правительства Риши Сунак. Он ехал на заднем сиденье служебного автомобиля не пристегнувшись ремнём безопасности. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на правоохранительные органы графства Ланкашир.

В поле зрения полиции Сунак попал после того, как опубликовал видео, снятое во время служебной поездки. Он рассказал о финансировании новый проектов. При этом пользователи обратили внимание, что во время движения чиновник не был пристёгнут ремнём безопасности. Как пишет Guardian, позже Сунак извинился за данный инцидент.

В полиции уточнили, что в случае, если нарушение будет доказано, Риши Сунак может быть оштрафован на 500 фунтов.