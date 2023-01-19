Борис Джонсон призвал снабдить ВСУ наступательным оружием: Они могут победить

Борис Джонсон уверен в том, что украинская армия может одержать военную победу. Для этого, по его мнению, ВСУ нужно снабдить боевыми бронированными машинами.

На Давосском форуме экс-премьер Великобритании обратился к властях западных стран с призывом предоставить Украине наступательное оружие.

"Дайте им танки", — сказал Борис Джонсон.

Представитель Великобритании верит в наступательный потенциал украинской армии.

"Они могут победить, и мы всё время недооцениваем эффективность того оружия, которое мы предоставили. Я никогда не верил в то, что ракеты будут настолько эффективны. HIMARS стал очень эффективным", — выразил своё мнение Джонсон.

Ранее Виталий Кличко присвоил Борису Джонсону звание почётного гражданина Киева.