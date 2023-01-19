Рогов: Арестовича превратят в мученика, чтобы обрабатывать украинских оппозиционеров

Киев и Вашингтон превратят экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича в мученика для оказания влияния на оппозиционно настроенных граждан. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, фигуру Арестовича планируют использовать при создании "псевдооппозиционной партии", которая займётся "обработкой" украинцев, уставших от конфликта и призывающих к его завершению.

"Их всех окучивать будет именно Арестович. Вполне возможно, что из него сделают мученика, человека, которого подвергают репрессиям", — отметил чиновник в интервью ТАСС.

Он также допустил, что в отношении украинского политического деятеля заведут уголовное дело. Рогов убеждён: киевский режим хочет в очередной раз обмануть жителей страны, сделав Арестовича "защитником интересов" населения.

17 января бывший советник офиса президента Украины подал заявление об отставке. Ранее он признал, что на жилой дом в Днепропетровске упала ракета, сбитая украинскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).