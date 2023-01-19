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NYT: США готовы помочь Украине нацелиться на Крым

Мир

Киев сможет "усилить позиции" для переговоров с Россией, если получит оружие, способное нанести удар по Крыму, заявили американские аналитики. Согласно информации, сейчас в Белом доме идёт дискуссия на этот счёт.

NYT: США готовы помочь Украине нацелиться на Крым

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что оружие, способное долететь до крымского полуострова, даст более выгодные позиции Украине в каких-либо переговорах с Москвой.

Авторы отмечают, что ранее позиция Вашингтона по этому вопросу была "непоколебима", но риторика в отношении возможного удара по Крыму начала смягчаться.

"Смягчение позиции происходит по мере того, как администрация Байдена осознаёт, что если украинские военные смогут продемонстрировать России возможную уязвимость её контроля над Крымом, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах", — заявили аналитики The New York Times.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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