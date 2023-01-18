Медведев: переговоры возможны, если Киев признает результаты референдумов

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для того чтобы Москва села за стол переговоров с Киевом, Украине необходимо, прежде всего, признать результаты проведённых референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях.

"Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в её Конституции", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, вторым условием для переговоров служит выработка новых международных правил с учётом сложившейся ситуации.

"Во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения", — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Киев не может вести мирные переговоры с Москвой по поводу урегулирования конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ, соответствующий запрет внесён в украинское законодательство.