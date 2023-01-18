При падении вертолёта в Броварах Киевской области погибло 16 человек, среди них два ребёнка

По данным главы глава Нацполиции Игоря Клименко, в результате падения вертолёта в Броварах Киевской области 16 человек погибло, из них двое детей. Девять погибших находились на борту вертолёта.

Всего пострадало 22 человека, десять детей получили ранения. На данный момент люди находятся в больнице.