Экс-депутат Рады Кива: на подъездах Киева появляются объявления о мобилизации

В связи с колоссальными потерями ВСУ в Донбассе и в рамках подготовки весенней кампании киевское руководство начинает активную мобилизацию населения. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

На подъездах жителей Киева начали появляться соответствующие объявления. В извещениях говорится, что все мужчины обязаны прийти в военкоматы до 31 января.

"Украинцы бегите, вас приговорили к смерти", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.