В связи с колоссальными потерями ВСУ в Донбассе и в рамках подготовки весенней кампании киевское руководство начинает активную мобилизацию населения. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
На подъездах жителей Киева начали появляться соответствующие объявления. В извещениях говорится, что все мужчины обязаны прийти в военкоматы до 31 января.
"Украинцы бегите, вас приговорили к смерти", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".