Марков заявил, что на Украине началась "тихая" мобилизация женщин

На Украине началась "тихая" мобилизация женщин. Об этом заявил общественный деятель, политолог Сергей Марков.

По его словам, про мобилизационный процесс запрещено писать украинским СМИ, поскольку общество категорически против этого. Практически все мужчины уже отправлены на фронт, теперь Киев призывает женщин, указал политолог.

"Тотальная мобилизация. Для победы Байдена и Блинкена Украина готова отдать жизни всех своих мужчин и женщин", — написал Марков.