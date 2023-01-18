Эксперт Лузянин: цель визита Блинкена в Пекин — вбить клин между Китаем и Россией

Во время визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен попытается "вбить клин" в отношения между Китаем и Россией и отговорить КНР продолжать сотрудничество с Москвой, однако, это вряд ли увенчается успехом, заявил профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Ранее американская пресса сообщила, что Блинкен посетит Китай в начале февраля.

"Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнёрство, что уже делалось неоднократно", — пояснил эксперт РИА Новости.

Историк уточнил, что, вероятно, речь пойдёт и о "подключении" Китая к антироссийским санкциям, но это невозможно на фоне растущего партнёрства Москвы и Пекина в экономической сфере.